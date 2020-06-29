В оккупированном Крыму украинского политзаключенного заставляли голосовать по поправкам в конституцию РФ – адвокат

Политзаключенный Сейтумер Сейтумеров отказался от участия в голосовании по поправкам в конституцию РФ, но сотрудники больницы, куда его принудительно доставили из СИЗО, настаивали на том, чтобы арестованный переписал заявление.

Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Сейтумера Сейтумерова доставили из следственного изолятора в психиатрическую больницу Симферополя, где заставляли голосовать за поправки в конституцию России. Об этом "Крымской солидарности" сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"Его перевезли в психиатрическую больницу для прохождения принудительной стационарной психиатрической экспертизы 25 июня. Уже на следующий день с ним начали общаться врачи. В пятницу принесли ему бумагу для того, чтобы он высказал свое мнение по поводу голосования по изменениям в конституции", – рассказал защитник.

Адвокат сообщил, что Сейтумеров отказался от участия в голосовании, но сотрудники больницы настаивали на том, чтобы арестованный переписал заявление.

"Он написал, что является политзаключенным, является крымским татарином и гражданином Украины. Не желает участвовать в каких-либо голосованиях, тем более в голосовании за исправление по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Это очень сильно возмутило сотрудников психиатрической больницы. Они попросили его переписать данное заявление без указания того, что он является политзаключенным, что он является крымским татарином, но он категорически отказался, указав на то, что во всех заявлениях с момента ареста он это указывает и будет указывать и в последствии", – сообщил адвокат.

11 марта в Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски у представителей крымскотатарского народа. Были задержаны Энвер Мустафаев, Сейтумер и Осман Сейтумеровы, Сулейманов и Сейтемеметов. Их увезли в отделение ФСБ. Мустафаева впоследствии отпустили. Всем задержанным вменяют участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.

После произошедшего прокуратура АРК открыла уголовные производства, а МИД Украины выразил протест.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.