Голосование за поправки в конституцию РФ. В ЦИК России грозят уголовным преследованием проголосовавшей трижды в Израиле россиянке

Проживающей в Израиле россиянке Яэль Ильински по возвращению в Россию предстоят "длительные контакты со Следственным комитетом" из-за того, что она трижды проголосовала по поправкам к российской конституции. Ей грозит большой штраф или лишение свободы на срок до трех лет, сообщил заместитель главы ЦИК России Николай Булаев.

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент страны Владимир Путин Фото: ЕРА

Заместитель главы ЦИК России Николай Булаев заявил, что проживающей в Израиле гражданке РФ Яэли Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к российской конституции, грозит ответственность за неоднократное голосование группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает "Интерфакс".

Булаев напомнил, что Ильински не только сама проголосовала трижды, но и привлекла у голосованию свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голосовать (ей еще нет 18 лет).

По словам замглавы ЦИК, Ильински по возвращению в Россию "предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения". Ст. 142.2 Уголовного кодекса РФ о незаконной выдаче и получении бюллетеня предусматривает штраф до 300 тыс. руб. (около 115 тыс. грн) или лишение свободы на срок до трех лет.

Булаев пояснил, что за границей голосование российское законодательство определяет как голосование явочное – человек приходит на избирательный участок, предъявляет паспорт, его вносят в список голосующих. Он уверяет, что эта процедура рассчитана "на добросовестного человека".

По завершении голосования ЦИК сможет создать базу всех проголосовавших и выявить неоднократное голосование, утверждает представитель ЦИК.

Ильински приняла участие в электронном голосовании, а потом проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. По ее словам, ни в одном из консульств не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование, и никак это не проверяют.

Она также отметила, что ее дочь, у которой еще нет права на голосование, поскольку она несовершеннолетняя, тоже смогла принять в нем участие. Ее возраст не стали проверять в консульстве в Хайфе, но проверили в Тель-Авиве.

Это уже не первый случай, когда россияне по несколько раз голосуют за поправки. 25 июня журналист Павел Лобков в качестве эксперимента попытался проголосовать дважды – онлайн и на участке – и ему это удалось. Журналист сообщил, что после подачи заявки на электронное голосование его не исключили из списка участников на участковой избирательной комиссии.

28 июня таким же образом поступил и проживающий в Лондоне москвич. Он проголосовал дважды, а в качестве доказательства показал бюллетень и записал видео голосования онлайн, сообщает движение "Голос".

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня. Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

По данным ЦИК, по состоянию на утро 29 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 40 415 883 граждан (явка 37,2%).

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.