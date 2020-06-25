В РФ стартовало голосование по поправкам в конституцию

В России открылись первые участки для голосования по изменениям в конституцию страны.

Сегодня в РФ началось голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Первые участки уже открылись в Москве, сообщает сайт столичной мэрии.

Онлайн-голосование будет проводиться с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

"Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания", – говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что принять участие в онлайн-голосовании по изменениям в конституцию РФ москвичи смогут из любой точки мира "и даже из космоса".

"Так, российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин запросил возможность проголосовать с орбиты", – отметили в мэрии.

ТАСС пишет, что голосование по поправкам также стартовало в других регионах – например, в Южном федеральном округе.

Агентство отмечает, что за ходом голосования будут следить наблюдатели, волонтеры, установлено видеонаблюдение.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.