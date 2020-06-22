В России Верховный суд отказался рассматривать третий иск к Путину насчет голосования за поправки в конституцию

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заявил, что голосование за поправки в конституцию во время пандемии коронавируса является преступлением и подал иск против президента России Владимира Путина.

Ранее Верховный суд отклонил два аналогичных иска по поводу голосования за поправки в конституцию Фото: depositphotos.com

Верховный суд Российской Федерации отказался принять иск, оспаривающий указ президента России Владимира Путина о назначении на 1 июля голосования по поправкам в конституцию. Об этом говорится на сайте суда.

Иск подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. В комментарии "МБХ медиа" Ступин заявил, что голосование во время пандемии угрожает жизни и здоровью граждан России. Он добавил, что проводить голосование в таких условиях – преступление.

В "МБХ медиа" отметили, что ранее Верховный суд отказался принять два аналогичных иска, поданных к Путину из-за назначения голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.