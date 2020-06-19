Дудь: Голосование за поправки в конституцию – это позор

Российский журналист Юрий Дудь считает, что единственный смысл голосования – дать Путину остаться у власти до 2036 года.

Дудь сообщил, что не решил, будет ли он бойкотировать голосование по реформе конституции Скриншот: вДудь / YouTube

Российский журналист Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к конституции России, которое запланировано на 1 июля 2020 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года", – заявил Дудь.

Журналист сослался на выступление Путина на пресс-конференции в 2008 году, во время которой Путин обещал, что не станет баллотироваться на третий президентский срок.

"С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию... Говорят, что самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал", – заявлял Путин.

Дудь добавил, что пока не решил, будет он бойкотировать голосование по реформе конституции или примет в нем участие и проголосует против.

Примерно за два часа публикация Дудя набрала 350 тыс. лайков.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.