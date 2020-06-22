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Депутат из Ярославля требует провести проверку высказываний Дудя о поправках в конституцию РФ

Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский считает российского журналиста Юрия Дудя бездельником и просит Следственный комитет разобраться с содержанием его поста о том, что единственный смысл голосования за поправки в конституцию – дать возможность президенту РФ Владимиру Путину остаться у власти.

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Публикация Дудя за два часа набрала более 350 тыс. лайков
Публикация Дудя за два часа набрала более 350 тыс. лайков
Фото: Юрий Дудь / Facebook

Депутат Ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по факту "публичного оскорбления власти и президента России Владимира Путина" российским журналистом Юрием Дудем, об этом депутат написал 19 июня в Facebook.

"За такие деяния (когда бездельник, за свою жизнь ни ударивший палец о палец, и оскорбляющий нашего президента, а значит, нашу страну и каждого из нас) он должен быть привлечен к ответственности и отработать свой долг людям. Отработать, как написано в его биографии, первый раз в его никчемной жизни, в течении одного года", – написал депутат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3050203735044637&id=100001651226423

Он высказал сожаление о том, что в РФ нет статьи за тунеядство, и пообещал в случае, если станет депутатом Госдумы, восстановить такую статью в Уголовном кодексе.

Дудь назвал позором голосование по поправкам к конституции России, которое запланировано на 1 июля 2020 года. Об этом он написал в Instagram 19 июня.

"Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года", – считает Дудь.

Публикация Дудя за два часа набрала более 350 тыс. лайков, к вечеру 22 июня – более 1 млн лайков.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Владимир Путин, Конституция, Следственный комитет РФ, голосование, президент, Юрий Дудь
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