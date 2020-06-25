Голосование за поправки в конституцию РФ. Российский телеведующий Лобков смог проголосовать дважды, в ЦИК назвали его действия провокацией

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала провокацией действия журналиста Павла Лобкова, который проголосовал на плебисците по изменениям в российскую конституцию и онлайн, и на избирательном участке.

Лобков: Нас очень долго убеждали, что все надежно и в системе нет никаких брешей Фото: Pavel Lobkov / Facebook

Журналист российского телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в российскую конституцию – на своем избирательном участке и дистанционно, с помощью электронного голосования.

Сегодня утром Лобков пришел на избирательный участок №141 в Москве, где ему выдали бюллетень для голосования. При этом за неделю до начала голосования он зарегистрировался на сайте для участия в электронном голосовании.

По словам журналиста, через час после очного голосования ведущему "Дождя" удалось проголосовать по интернету.

"Нас очень долго убеждали, что все надежно и в системе нет никаких брешей. Я это проверил, показал и рассказал, что на самом деле это не так. На моем месте мог оказаться жулик, который мог и все еще может организовать любые карусели", – сказал Лобков.

В комментарии ТАСС председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования, которые пытались проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. Кроме того, к членам избирательных комиссий, по ошибке выдавшим таким гражданам бюллетени, будут приняты дисциплинарные меры.

По словам Ермолова, по Москве за сегодня зафиксированы два таких случая.

Журналист и зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что оба председателя комиссий, которые выдавали бюллетени проголосовавшим онлайн, были отстранены от исполнения обязанностей.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией, пишет "Интерфакс".

Сегодня в РФ началось голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование будет проводиться с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня. Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.