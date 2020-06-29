В Израиле россиянка смогла трижды проголосовать за поправки в конституцию

Проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински сообщила, что к голосованию за поправки в конституцию России допустили даже ее несовершеннолетнюю дочь.

В Израиле россиянка Яэль Ильински сумела трижды принять участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом 28 июня она сама рассказала "МБХ медиа" .

Женщина приняла участие в электронном голосовании, а потом проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. По ее словам, ни в одном из консульств не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование, и никак это не проверяют.

Она также отметила, что ее дочь, у которой еще нет права на голосование, поскольку она несовершеннолетняя, тоже смогла принять в нем участие. Ее возраст не стали проверять в консульстве в Хайфе, но проверили в Тель-Авиве.

Это уже не первый случай, когда россияне по несколько раз голосуют за поправки. 25 июня журналист Павел Лобков в качестве эксперимента попытался проголосовать дважды – онлайн и на участке – и ему это удалось, отмечает "Дождь". Журналист сообщил, что после подачи заявки на электронное голосование его не исключили из списка участников на участковой избирательной комиссии.

28 июня таким же образом поступил и проживающий в Лондоне москвич. Он проголосовал дважды, а в качестве доказательства показал бюллетень и записал видео голосования онлайн, сообщает движение "Голос".

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня. Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

По данным ЦИК, по состоянию на утро 28 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 30 917 512 граждан (явка 28,46%).

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.