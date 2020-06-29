ГОРДОН
 
 
МИР

В Израиле россиянка смогла трижды проголосовать за поправки в конституцию

Проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински сообщила, что к голосованию за поправки в конституцию России допустили даже ее несовершеннолетнюю дочь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции
25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции
Фото: depositphotos.com

В Израиле россиянка Яэль Ильински сумела трижды принять участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом 28 июня она сама рассказала "МБХ медиа" .

Женщина приняла участие в электронном голосовании, а потом проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. По ее словам, ни в одном из консульств не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование, и никак это не проверяют.

Она также отметила, что ее дочь, у которой еще нет права на голосование, поскольку она несовершеннолетняя, тоже смогла принять в нем участие. Ее возраст не стали проверять в консульстве в Хайфе, но проверили в Тель-Авиве.

Это уже не первый случай, когда россияне по несколько раз голосуют за поправки. 25 июня журналист Павел Лобков в качестве эксперимента попытался проголосовать дважды – онлайн и на участке – и ему это удалось, отмечает "Дождь". Журналист сообщил, что после подачи заявки на электронное голосование его не исключили из списка участников на участковой избирательной комиссии.

28 июня таким же образом поступил и проживающий в Лондоне москвич. Он проголосовал дважды, а в качестве доказательства показал бюллетень и записал видео голосования онлайн, сообщает движение "Голос".

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня. Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

По данным ЦИК, по состоянию на утро 28 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 30 917 512 граждан (явка 28,46%).

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Конституция, Израиль, референдум, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как брат и сестра". Ребрик и Анатолий Анатолич решили дружить семьями
"Как брат и сестра". Ребрик и Анатолий Анатолич решили дружить семьями
"Ради нашего будущего". Tarabarova с подросшим сыном на руках поделилась мыслями об украинской Конституции
"Ради нашего будущего". Tarabarova с подросшим сыном на руках поделилась мыслями об украинской Конституции
  "Дивный новый мир". Вышел трейлер сериала по роману Хаксли. Видео
  "Дивный новый мир". Вышел трейлер сериала по роману Хаксли. Видео
"Махровый Совок". Зюбина раскритиковала присвоение званий представителям украинского шоу-бизнеса
"Махровый Совок". Зюбина раскритиковала присвоение званий представителям украинского шоу-бизнеса
"Заслуживаешь как никто". Каменских высказалась о присвоении Зеленским Потапу звания "Заслуженного артиста". Потап ответил жене
"Заслуживаешь как никто". Каменских высказалась о присвоении Зеленским Потапу звания "Заслуженного артиста". Потап ответил жене
"Чуваки, только не пейте". Jerry Heil спела с уличным музыкантами
"Чуваки, только не пейте". Jerry Heil спела с уличным музыкантами
"Мой любимый релиз". Джамала показала прогулку с новорожденным сыном
"Мой любимый релиз". Джамала показала прогулку с новорожденным сыном
"Какой милый. И он меняет мир". Мей Маск показала, как ее сын выглядел в детстве
"Какой милый. И он меняет мир". Мей Маск показала, как ее сын выглядел в детстве
"Это истерика", "Без ліфчика мала", "Файна кобіта". Dzidzio показал себя в образе женщины
"Это истерика", "Без ліфчика мала", "Файна кобіта". Dzidzio показал себя в образе женщины
  "Жіноча сила". Tayanna выпустила мини-альбом. Аудио
  "Жіноча сила". Tayanna выпустила мини-альбом. Аудио
Потап, Мирзоян, Тина Кароль, Билык, Филимонов получили от Зеленского государственные награды. Кого еще наградил президент?
Потап, Мирзоян, Тина Кароль, Билык, Филимонов получили от Зеленского государственные награды. Кого еще наградил президент?
Фадеев похудел на 100 килограммов
Фадеев похудел на 100 килограммов
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS