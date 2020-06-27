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"Спасибо тебе, Пикачу, что основал Русь". В РФ выпустили пародийный ролик о поправках к конституции. Видео

Создатели YouTube-аккаунта "Маленький тлен" Илья Краснокутский и Илья Лустин разместили юмористический ролик, обыгрывающий сюжеты пропаганды, в которых россиян призывают проголосовать за изменения в конституцию. Действие происходит в России в 2035 году, спустя 15 лет после провала плебисцита. Двор дома, где живет семья из трех человек, отдан под базу НАТО, глава семьи собирается на обязательную операцию по смене пола. Перед этим он благодарит за основание Руси покемона Пикачу, объясняя это тем, что запрет на искажение истории не был закреплен в конституции.

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Авторы пародии сделали покемона основателем Руси
Авторы пародии сделали покемона основателем Руси
Скриншот: Маленький тлен / YouTube

В интервью телеканалу "Дождь" 25 июня Краснокутский сказал, что многие зрители восприняли их пародию всерьез, хотя она являлась всего лишь ответом на агитационные поделки. "Настолько топорно сделанные ролики, настолько дешево по смыслу и содержанию, что просто невозможно не обстебать их", – заявил соавтор.

25 июня в России началось онлайн-голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ при этом поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.

Пропагандистский ролик о том, как из-за непринятия поправок геи в 2035 году якобы получили возможность усыновлять детей, YouTube изъял с хостинга "за нарушение политики в отношении враждебных высказываний".

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Видео: Маленький тлен / YouTube
Теги: Россия, агитация, голосование, изменения в Конституцию, пародия
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