В ЦИК РФ заявили, что сайт о поправках к конституции атаковали из-за границы

В Центризбиркоме России утверждают, что хакерские атаки на сайт конституция2020.рф ведутся из Сингапура и Великобритании.

Центральная избирательная комиссия РФ заявила, что портал с информацией о голосовании по поправкам к конституции страны атаковали из-за границы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

"С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура", – говорится в сообщении.

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня. Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

По данным ЦИК, по состоянию на утро 28 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 30 917 512 граждан (явка 28,46%).

О ходе голосования: на утро 28 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 30 917 512 граждан (явка 28,46%) — ЦИК России (@CIKRussia) June 28, 2020

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.