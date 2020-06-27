"Так же хорошо будет гореть и Кремль". Мэр Конотопа сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Видео
27 июня мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин публично сжег флаг России возле посольства РФ. Происходящее он транслировал в Facebook с пометкой, что это приветствие пророссийскому блогеру Анатолию Шарию. Семенихин объяснил, что "понял, что самый большой грех", в которых его обвиняет Шарий, – что в свое время в зоне АТО он сжег флаг РФ и включал гимн Украины сепаратистам. "Шарий, передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Твой флаг – это вот эта тряпка Российской Педерации", – заявил мэр Конотопа. Сжигание сопровождалось гимном Украины. Свое видео Семенихин прокомментировал словами: "Так же хорошо будет гореть и Кремль".
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