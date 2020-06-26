ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Бывший политзаключенный Бекиров подарил Зеленскому крымскотатарский флаг

Бывший политзаключенный Эдем Бекиров сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что крымскотатарский флаг должен быть снова поднят в Крыму, который временно контролируют российские оккупанты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим
Зеленский: Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим
Фото: president.gov.ua

Бывший политзаключенный Эдем Бекиров в международном аэропорту Херсона подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому крымскотатарский флаг. Об этом сообщает сайт главы государства.

"Этот флаг я хочу передать вам от всего [крымскотатарского] народа, чтобы уже в ближайшее время вы его подняли в Крыму", – сказал Бекиров, обращаясь к президенту.

Глава государства в свою очередь поблагодарил бывшего политзаключенного и пообещал сохранить этот флаг.

"Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим", – подчеркнул Зеленский.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стал отмечаться с 2010 года и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце.

27 августа 2019 года "суд" отпустил Бекирова под обязательство о явке в "суд".

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы "Феофания" несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО.

15 мая 2020 года стало известно, что оккупанты в Крыму возобновили дело против Бекирова.

Теги: Крым, Украина, крымские татары, флаг, аннексия, политзаключенные, Владимир Зеленский, Эдем Бекиров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
Killing Me Softly with His Song. Гайтана исполнила знаменитую песню. Аудио
Killing Me Softly with His Song. Гайтана исполнила знаменитую песню. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS