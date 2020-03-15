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Возле посольства РФ в Киеве участники марша добровольцев порвали российский флаг

Участники акции протеста в Киеве приходили к посольству России по случаю Дня украинского добровольца.

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Активисты призывали Россию убраться из Украины
Активисты призывали Россию убраться из Украины
Фото: ЕРА

14 марта в Киеве участники марша, посвященного Дню украинского добровольца, приходили к посольству России. Об этом сообщил "Укринформ".

По подсчетам агентства, в марше приняло участие более 1,7 тыс. человек. К диппредставительству РФ участники мероприятия пришли от стадиона ЦСКА. Они скандировали такие лозунги, как "Слава Украине – Героям слава, слава нации – смерть врагам, Украина – превыше всего", "Одна единая соборная Украина", "Луганск – это Украина", "Крым – это Украина", "Донецк – это Украина".

Возле российского посольства участники акции зажгли файеры, спели гимн Украины и порвали российский флаг, который принесли с собой.

Активисты скандировали: "Вон из Украины!"

Посольство охраняли сотрудники Нацгвардии Украины и полицейские.

"Укринформ" отмечает, что в целом обстановка была спокойная.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Киев, посольство, флаг, добровольцы, война в Украине, акции протеста
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