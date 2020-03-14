Зеркаль о новых договоренностях в Минске: Нам последовательно насаждают нарративы российской пропаганды. Сознательно это делается? Уже понятно, что да

Новые договоренности трехсторонней контактной группы в Минске о создании консультационного совета с боевиками "ЛДНР" ведут к тому, что Украина исчезает как субъект публичной сферы, который имеет свою политику, интересы и повестку дня. Такое мнение высказала бывший заместитель министра иностранных дел Украины, советник главы правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль.

Зеркаль: Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией Фото: Nataliya Popovych / Facebook

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины, советник главы правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль высказала мнение, что действующая власть страны сознательно насаждает украинцам нарративы российской пропаганды. Так она прокомментировала новые договоренности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Печально, даже хуже. Вместо кропотливой работы по объединению общества его продолжают разрывать на куски и последовательно насаждать нарративы российской пропаганды. Сознательно это делается? Уже понятно, что да. А вот в чем смысл этого и какие последствия это будет иметь для страны? Конечно, можно отвлечь внимание международного сообщества от российской агрессии, незаконной аннексии Крыма и оккупации части востока Украины, заменить эти действия на "внутренний конфликт" и ждать мир, но это будут трагические последствия для общества и Украины как государства", – написала Зеркаль на своей странице в Facebook 13 марта.

Она назвала опасными попытки создать в обществе образ некоего "оппонента мира" из всех, кто выступает против потери субъектности Украины. Зеркаль высказала мнение, что украинское общество не хочет мира любой ценой и не собирается жертвовать своим суверенитетом и свободой.

"Между тем Украина исчезает как субъект публичной сферы, который имеет свою политику, интересы и повестку дня. Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией. У нас разные политические культуры. Именно поэтому и возникает постоянное противостояние дискурса свободы и дискурса несвободы, которое является ценностным противостоянием двух систем, двух разных образов жизни и различных систем, которые находятся в остром столкновении", – подчеркнула экс-замглавы МИД.

Она назвала РФ "экзистенциальным врагом".

"Россия – это не проблемный сосед, с которым можно договориться, "просто перестав стрелять", а "экзистенциальный враг", целью которого является полное уничтожение Украинского государства", – добавила Зеркаль.

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.