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Климкин о консультативном совете: Это большой шаг в сторону России и ее хотелок

В протоколе о намерении создать консультативный совет в рамках контактной группы "формально-юридическое признание" боевиков "ЛДНР" отсутствует, но "фактически это признание субъектности оккупационных администраций", считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: России отводится роль посредника и медиатора, такого же как Германия и Франция
Климкин: России отводится роль посредника и медиатора, такого же как Германия и Франция
Фото: EPA

Создание консультативного совета в рамках контактной группы с участием боевиков "ЛДНР" "укрепляет логику внутреннего конфликта в Украине". Так прокомментировал намерение создать совет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Во-первых, это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок". Текст написан так, что формально-юридическое признание там отсутствует, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций. Именно так это сейчас разгоняет Россия, и, что гораздо важнее, именно так это воспринято многими на Западе", – написал Климкин.

Он подчеркнул, что "до этого в юридическом поле для Украины единственной легитимной властью на тех территориях была и остается власть, избранная в 2010 году".

"Во-вторых, проблема в установлении "регламента" и четких "процедур" функционирования этого "совета", на что мы никогда не соглашались даже для контактной группы в Минске. То есть этот "совет" становится де-факто формальным органом. В-третьих, это создает и укрепляет логику "внутреннего конфликта" в Украине, а России отводится роль посредника и медиатора, такого же как Германия и Франция. Кто-то подумал, как это отразится на наших делах в международных судах?" – спросил экс-глава МИД.

Климкин высказал предположение, что России ничто не помешает заблокировать работу контактной группы, чтобы функционировал только этот совет.

"А главное, скажите мне: какая добавленная стоимость для Украины от создания этой структуры? Для России очевидна. Что эта структура может делать лучше, чем предыдущая? Правильно, ничего. Кроме как вести прямые переговоры [с боевиками]. Теперь вопрос: будут возражать Германия и Франция? Рискну сказать, что нет. Им только полезно, чтобы мы взяли проблему Донбасса на себя, а они получили маневр для разговоров с РФ", – заключил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1114120845601937

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Минск, агрессия, аннексия, боевики, Павел Климкин, контактная группа, ОРДЛО, ЛДНР, Андрей Ермак
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