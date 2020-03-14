Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

"Зелю – геть!" Возле Офиса президента Украины прошла акция протеста против капитуляции. Фоторепортаж

Сегодня 18.53
14 марта в Киеве возле здания Офиса президента Украины прошла акция "Нет капитуляции!", участники которой протестовали против возможных переговоров с боевиками на Донбассе. Участие в "Марше патриотов" приняли сотни людей, в том числе ветераны войны. Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что они скандировали "Нет капитуляции!", "Зелю – геть!". "Демонстранты передвигаются небольшими группами – я встретил 11-й, 503-й батальоны, "Азов", "Донбасс", "Правый сектор", 72-ю, 79-ю, 93-ю бригады. Мощная энергетика была на Банковой. И сразу понятно, кто здесь власть", – написал он. Фотографии с акции разместило агентство ЕРА. 11 марта в Минске на переговорах по Донбассу договорились о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".
Теги: Киев, протесты, Минск, Юрий Бутусов, ветераны, боевики, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, акция, Офис президента Украины
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Зеркаль: Украинцы всегда боролись за свободу и достоинство, в этом и заключается главное отличие между Украиной и Россией
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеркаль о новых договоренностях в Минске: Нам последовательно насаждают нарративы российской пропаганды. Сознательно это делается? Уже понятно, что да
Сегодня 15.58
Новые договоренности трехсторонней контактной группы в Минске о создании консультационного совета с боевиками "ЛДНР" ведут к тому, что Украина исчезает как субъект публичной сферы, который имеет свою политику, интересы и повестку дня. Такое мнение высказала бывший заместитель министра иностранных дел Украины, советник главы правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль.
Загороднюк: Это не "внутренний конфликт". Это агрессия РФ
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Загороднюк раскритиковал новые договоренности в Минске: Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня
Сегодня 12.09
Все годы войны на Донбассе Россия пыталась представить себя в качестве посредника, а не как единственную причину войны, заявил бывший министр обороны Андрей Загороднюк, комментируя новые договоренности на переговорах в Минске.
С полуночи боевики обстреливают украинских военных по нескольким направлениям
ВОЙНА В УКРАИНЕ
На Донбассе 13 марта ранение получил один украинский военный, боевики обстреляли участок разведения
Сегодня 08.20
Боевики на Донбассе 13 марта обстреляли участок разведения №3 Богдановка – Петровское в Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Ермак сообщил, что следующая встреча в Минске может состояться 25 марта
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Есть планы и желание, чтобы был создан консультационный совет по Донбассу – Ермак
Сегодня 00.56
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в случае создания в Минске консультационного совета в него должны войти жители Донбасса, не связанные с вооруженным конфликтом.
Ермак отметил, что в Минске был не как представитель ТКГ
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Ермак о своем визите в Минск на переговоры по Донбассу: Решил лично приехать и проверить, что там происходит
Вчера 23.51
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, на встречу в Минске он приглашал представителей Франции, Германии и России, но приехал только замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В США ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Что это означает? Главное
В США ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Что это означает? Главное G
Николай ПОДДУБНЫЙ
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция G
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS