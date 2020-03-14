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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 13 марта ранение получил один украинский военный, боевики обстреляли участок разведения

Боевики на Донбассе 13 марта обстреляли участок разведения №3 Богдановка – Петровское в Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С полуночи боевики обстреливают украинских военных по нескольким направлениям
С полуночи боевики обстреливают украинских военных по нескольким направлениям
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошлые сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Лебединское, Славное, Новомихайловка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Орехово и Крымского. 

"Противник совершил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", – отметили в штабе.

С началом новых суток российские оккупационные войска трижды обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. Они открывали огонь вблизи Березового, Новолуганского, Шумов. Потерь в рядах украинских военных нет. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/810923606066924

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Крымское, Богдановка, украинский военный, обстрелы, Новомихайловка, война на Донбассе, Новолуганское, операция Объединенных сил
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