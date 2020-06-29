Замглавы МИД Украины предупредил Россию об ответственности за организацию голосования по поправкам в конституцию в Крыму

"Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления. Продление срока пребывания [президента РФ Владимира] Путина у власти – это продолжение агрессивной политики России, и наше общество, и мир должны это понимать. Понятно ли это каждому рядовому гражданину России, остается вопросом", – подчеркнул он.

По его словам, Украина уже обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, в Донецкой и Луганской областях, в том числе с помощью санкций.