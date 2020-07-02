Курс доллара начал расти. Сообщение об отставке Смолия так влияет на ситуацию, потому что инвесторы хотят стабильности и спокойствия – банкир Гнездилов

Гнездилов: Когда все поймут, что Нацбанк стабильная структура и для экономики нет угроз – курс прекратит колебания Фото из личного архива Сергея Гнездилова

Сообщение об отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия отразилось на курсе доллара, поскольку это нарушает стабильность, которой хотят инвесторы, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения АО "АБ "Радабанк" Сергей Гнездилов.

"Сегодня с самого утра, как только открылся межбанковский рынок, курс доллара начал расти. Доллар стартовал с 27,05 грн и дошел до 27,2. По-видимому, Нацбанк продал сегодня около $100 млн. Мы этого не видим, но предполагаем, что это был именно Нацбанк. Он продал по 27,15 грн. Но, видимо, этого рынку не хватило и доллар подрос до 27,2 грн и уже более часа держится на данной отметке. Колебания практически завершились. Курс начал расти еще вчера вечером, но это был незначительный рост – 5–10 копеек. Очевидно, кто-то уже имел данные о предстоящей отставке. Сообщение об отставке Смолия так влияет на ситуацию на межбансковском рынке, потому что инвесторы хотят стабильности и спокойствия. Смолий несколько лет занимал свой пост. Его поведение и поведение Нацбанка в целом было прогнозируемым. Все последние месяцы учетную ставку постоянно опускали и, скорее всего, ее оставят в сентябре на уровне 6% – это тоже прогнозируемо. То есть экономика становилась более предсказуемой, чем, скажем, пять лет назад. Поэтому отставка главы Нацбанка воспринята так эмоционально", – заявил Гнездилов.

Он считает отставку Смолия самой важной новостью в Украине за последнее время.

"Наверное, в большей степени отреагировали именно нерезиденты, которые последние два года заходили к нам в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) и не только. Такая новость их нервировала точно так, как в марте всех нервировала пандемия коронавируса. Отставка Смолия – самая сильная новость за последние три месяца. Плюс, я думаю, ситуацией воспользовались спекулянты, – почему бы не разогнать курс и не заработать? Тем более, что все бросились покупать валюту, спрос усилился многократно за короткий период времени. Но рынок достиг отметки в 27,2 и успокоился. Я думаю, это пока предел", – подчеркнул банкир.

Он отметил, что Международный валютный фонд может временно приостановить сотрудничество с Украиной.

"Теперь другие вопросы актуальны: кого назначат, как проголосует Верховная Рада, проголосует с первой попытки или нет, будет ли этот новый человек достаточно известным и авторитетным. Когда все поймут, что Нацбанк стабильная структура и для экономики нет угроз, курс прекратит колебания. Мы ожидали и ранее, что курс приподнимется выше 27 грн, но что будет фактором – не знали. МВФ на период, когда меняется руководство финансовых структур страны, обычно приостанавливает сотрудничество. Думаю, до назначения нового главы Нацбанка никаких активных действий предприниматься не будет. Этот фактор тоже влияет на поведение инвесторов, потому что это риск. Инвесторы боятся подобных рисков. Но как только картина прояснится и сотрудничество с МВФ возобновится – и инвесторы успокоятся, и рынок стабилизируется", – резюмировал Гнездилов.

1 июля Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

2 июля официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился на 10 копеек: с 26,67 грн/$ до 26,77 грн/$.