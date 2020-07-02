“Уходит последний взрослый“. Порошенко призвал Зеленского не увольнять Смолия

Нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что президент Владимир Зеленский, отправляя Якова Смолия в отставку с должности главы Нацбанка, обманывает международных партнеров Украины.

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского не отправлять в отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия, так как это ставит под угрозу финансовую стабильность в стране. Об этом Порошенко заявил на брифинге 2 июля.

"Отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения. Потому что, как высказался один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, которые находятся под действием алкоголя, со спичками... Первые результаты мы уже имеем: курс гривны [к доллару] на межбанке вчера был 26,60 грн/$, сейчас уже 27,25 грн/$", – сказал Порошенко.

Он считает, что увольнение Смолия вскоре после того, как Украина получила финансовую помощь от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского союза, "является ничем иным как обманом партнеров".

Порошенко заявил, что "вместе со Смолием из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся".

Он также призвал Якова Смолия отозвать заявление об отставке и "никогда не сдаваться".

1 июля Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.