Проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады 2 июля.

Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке Смолия (на фото) Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отставке Якова Смолия с должности председателя Национального банка.

Документ №3772 внес президент Украины Владимир Зеленский.

На данный момент текста проекта постановления на сайте парламента нет.

1 июля Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.