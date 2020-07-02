Гетманцев об отставке Смолия: Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ

Написавший заявление об увольнении глава Национального банка Украины Яков Смолий будет занимать свой пост, если Верховная Рада не поддержит его отставку, заявил глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев: Отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета, а потом – на заседании фракции "Слуги народа". Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев.

По его словам, Смолий будет занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. На отдельном заседании фракции станет ясно, есть ли голоса монобольшинства за отставку Смолия.

"В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", – отметил Гетманцев.

Нардеп высказал мнение, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень многое зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны Офиса президента. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", – добавил Гетманцев.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

Послы "Большой семерки" заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.