"Добрались до печатного станка... Дом пропал, похоже, окончательно". Соцсети обсуждают заявление об отставке Смолия

Пользователи соцсетей активно комментируют новость о том, что глава НБУ Яков Смолий сегодня подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ. Заявление об увольнении по собственному желанию Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей по руководству деятельностью Национального банка и взаимодействию с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – приводит пресс-служба НБУ слова Смолия.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"В таких историях обязательно нужны детали. Кто и как давил, чтобы глава Нацбанка не мог спокойно ответить: "Ну-ка нахер пройди!" - и посчитал отставку лучшим выбором. У нас вообще какие-то проблемы с этим простым и освежающим, как ветерок, актом посылания", - поделился мнением журналист Леонид Швец.

"Глава Нацбанка Смолий подал в отставку из-за политического давления. Гривне хана. Печатать её будут, как фантики. Доллары можно выкупать. Евро можно выкупать. Тенге и тугрики тоже можно выкупать. Спасибо, Володимир Зеленський", - написал бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

"Этого стоило ожидать. Смолий не имел поддержки во власти, это было очевидно. Смена главы Национального банка - это не смена мобильного телефона, когда после двух часов настройки ты получаешь все, что имел до этого, и даже лучше. Смена главы НБУ может быть тем рубежом, за которым мы снова начнем возвращаться в постсоветские экономические реалии. Конечно, все зависит от того, кто возглавит НБУ, но если посмотреть, например, на конкурс главы Ощадбанка - там все совсем не ок", - отметил журналист НВ Иван Верстюк.

"С моей точки зрения Яков Смолий, как глава НБУ, точно находится на своем месте. Он это доказывал на практике много раз с момента своего назначения. Надеюсь, эта ситуация разрешится в пользу Украины", - добавил глава правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

"На фоне отставки главы НБУ напомню, как последние дни Офис Президента раскручивал в медиа три тезиса: сотрудничество с МВФ не поддерживает большинство населения, поэтому ее нужно посмотреть; денежная эмиссия хороша для экономики страны - поэтому надо напечатать 300 млрд грн; по поручению Презедента минимальную зарплату увеличат до 5-6 тысяч гривен. Поэтому друзья готовимся к завершению сотрудничества с МВФ, эмиссии, обесценивание гривны (35-40 грн), ну и угрозу дефолта. Как думаете, какая соседняя страны придет нам на помощь? Что россияне за это захотят? Осень будет более чем жаркая", - считает политолог Виктор Таран.

"Отставка Смолия. Кратко. Политика НБУ по таргетированию инфляции и искусственное сдерживание курса гривны не только обрушило показатели бюджета 2019 и частично - 2020, но и стала одной из причин уничтожения даже призрачных шансов на экономический рост в Украине. Гривна была необоснованно дорогой. Касательно "независимости" НБУ: все все слышали на пленках Байдена/Порошенко. Отказ Валерии Гончаровой появляться в Украине, а также юридически-бездарная национализация Приватбанка, для прикрытия которой потребовался целый Закон, красноречиво говорит о компетенциях и менеджменте НБУ и его зависимости как от внешних, так и внутренних акторов. Может ли быть хуже? Может. Будет ли хуже? Зависит от ожиданий, знаний и компетенций как ожидающих, так и тех, кто всё это столкнул. И, естественно, от фамилии нового Главы Нацбанка", - написал медиа-менеджер и политконсультант Александр Харебин.

"Доигрались. "На Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление" - цитата главы НБУ. Это надо же так уметь стрелять себе в ногу", - отметил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Это очень плохо и грустно... Как раз "вовремя" для размещения наших бондов. И для финансовой стабильности в целом", - подчеркнул экс-глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

Уникальные "политики" у власти. При обвале рейтинга - обвалить гривну. Дожали Смолия. Потому что отказался печатать деньги и запускать маховик инфляции под пустые президентские обещания "поднять все" в условиях кризиса... Нк сосны. Дубы!" - написала нардеп от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар.

"Половина пути может быть пройдена уже в эту пятницу. Другая половина - назначение специалиста и полный пересмотр политики НБУ в контексте стимулирования экономического развития", - поделился мнением нардеб от "Слуги Народа" Дмитрий Наталуха.

"Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением". Ну, что, даешь Людмилу Буймистер, эмиссию и всем по 3 тыщи? Кажется, у коронавируса в Украине - свои симптомы", - написал журналист Евгений Кузьменко.

"Прошлым летом каждая речь Президента начиналась с "мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ". Это первая и главная идея, которая лежала в основе нашей экономической стратегии. Потому репутация НБУ - это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну. Теперь этой репутации нанесен очередной тяжелый удар. А возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривны ударит по каждому из нас", - считает бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Ого. Смолия довели и он все-таки подал в отставку. Запад это не проглотит, конечно. Зеленский и "слуги" нарываются на большие неприятности", - считает журналистка Татьяна Даниленко.

"Чтоо там дальше в сериале? уже пора нести золотые зубы к алтарю человека на велосипеде?",- иронизирует блогер Роман Шрайк

"Добрались до печатного станка... Дом пропал, похоже, окончательно", - пишет бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Константин Ликарчук.