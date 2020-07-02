ГОРДОН
 
 
Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


все материалы автора

Это несерьезно, когда НБУ в восприятии людей зависит от наличия или отсутствия в нем какой-то фигуры, как будто все дело только в фигурах

Споры про Национальный банк – это всегда очень странно и не вполне вменяемо. Когда изменилась власть и новое правительство решило бороться за снижение ставок по кредитам, выяснилось, что Национальный банк надо очень долго и упорно уговаривать, чтобы он вернулся в реальность, став менее консервативным, и снижал учетную ставку. Сколько на это потратили времени, страшно сказать. На этом фоне еще и гривна прошлой осенью неожиданно для всех укрепилась так, что обвалила доходы бюджета, соединившись вдобавок еще и с меньшим запросом на энергию из-за теплой зимы, так что общий минус для государства был значительным. Национальный банк на это говорил, что типа за курс не отвечает, хотя в Конституции у нас прямо так и написано, что обеспечение стабильности гривны – это основная функция Национального банка.

Теперь уже при Шмыгале у нас учетная ставка такая, какую еще в прошлом году стоило бы сделать при Гончаруке, а гривна держится на уровне 26 грн/$, даже не шевелясь особо, в условиях коронакризиса, а это самый серьезный кризис лет за 25 – ну, по самой скромной оценке. Хотя еще при Гончаруке считали бюджет по 27,5 грн/$ в этом году, а потом после начала коронакризиса пересчитали уже по 29,5 грн/$.

В принципе, если не очень задумываться об этих деталях, как делает большинство, то можно вообще не видеть в этом сюжете какой-либо проблемы. Если быть эмоционально заангажированным в этой теме или настроенным истерически ко всему, что происходит от нынешней власти, то можно заламывать руки на тему: о боже, Смолий уходит! Так и коронавирус мог забрать Смолия – и что тогда?

Это же несерьезно, когда Национальный банк в восприятии людей может зависеть от наличия или отсутствия в нем какой-то фигуры, как будто все дело только в фигурах. А нужно ли оставлять такую же политику Национального банка? Кому от нее стало лучше? И было ли правильно настолько все подсушивать в экономике, как сделали эти люди в Национальном банке? Об этих вопросах практически нет дискуссии, а любая попытка ее начать упирается в лозунги про то, что у нас будет Венесуэла, или про Коломойского. Пфф!

Кстати, про Коломойского. Депутат Василевская-Смаглюк сообщает, что раз уж остается Рожкова в Национальном банке, то это значит, что Гонтарева продолжит управлять Национальным банком из Лондона по телефону. То есть в переводе на человеческий язык, главный банкир нашей с вами современности таки недоволен происходящим.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, экономика, Нацбанк, Яков Смолий, Дмитрий Литвин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента Кравчук
Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук G
Записки бывшего подполковника КГБ: Синявский и Розанова – диссиденты или агенты?
Записки бывшего подполковника КГБ: Синявский и Розанова – диссиденты или агенты? G
Владимир ПОПОВ
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Астафьева призналась, что ее называют толстой
Астафьева призналась, что ее называют толстой
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
Ленни Кравиц выпустит мемуары
Ленни Кравиц выпустит мемуары
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS