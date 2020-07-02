Это несерьезно, когда НБУ в восприятии людей зависит от наличия или отсутствия в нем какой-то фигуры, как будто все дело только в фигурах

Споры про Национальный банк – это всегда очень странно и не вполне вменяемо. Когда изменилась власть и новое правительство решило бороться за снижение ставок по кредитам, выяснилось, что Национальный банк надо очень долго и упорно уговаривать, чтобы он вернулся в реальность, став менее консервативным, и снижал учетную ставку. Сколько на это потратили времени, страшно сказать. На этом фоне еще и гривна прошлой осенью неожиданно для всех укрепилась так, что обвалила доходы бюджета, соединившись вдобавок еще и с меньшим запросом на энергию из-за теплой зимы, так что общий минус для государства был значительным. Национальный банк на это говорил, что типа за курс не отвечает, хотя в Конституции у нас прямо так и написано, что обеспечение стабильности гривны – это основная функция Национального банка.

Теперь уже при Шмыгале у нас учетная ставка такая, какую еще в прошлом году стоило бы сделать при Гончаруке, а гривна держится на уровне 26 грн/$, даже не шевелясь особо, в условиях коронакризиса, а это самый серьезный кризис лет за 25 – ну, по самой скромной оценке. Хотя еще при Гончаруке считали бюджет по 27,5 грн/$ в этом году, а потом после начала коронакризиса пересчитали уже по 29,5 грн/$.

В принципе, если не очень задумываться об этих деталях, как делает большинство, то можно вообще не видеть в этом сюжете какой-либо проблемы. Если быть эмоционально заангажированным в этой теме или настроенным истерически ко всему, что происходит от нынешней власти, то можно заламывать руки на тему: о боже, Смолий уходит! Так и коронавирус мог забрать Смолия – и что тогда?

Это же несерьезно, когда Национальный банк в восприятии людей может зависеть от наличия или отсутствия в нем какой-то фигуры, как будто все дело только в фигурах. А нужно ли оставлять такую же политику Национального банка? Кому от нее стало лучше? И было ли правильно настолько все подсушивать в экономике, как сделали эти люди в Национальном банке? Об этих вопросах практически нет дискуссии, а любая попытка ее начать упирается в лозунги про то, что у нас будет Венесуэла, или про Коломойского. Пфф!

Кстати, про Коломойского. Депутат Василевская-Смаглюк сообщает, что раз уж остается Рожкова в Национальном банке, то это значит, что Гонтарева продолжит управлять Национальным банком из Лондона по телефону. То есть в переводе на человеческий язык, главный банкир нашей с вами современности таки недоволен происходящим.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора