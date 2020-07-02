У Зеленского и Смолия произошел публичный конфликт на заседании Нацсовета реформ – СМИ

30 июня на заседании Национального совета реформ произошел "напряженный разговор" между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Национального банка Яковом Смолием, они разошлись во взглядах на кредитную политику. Об этом знакомые с ситуацией источники рассказали LIGA.net.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом изданию LIGA.net рассказали два собеседника, один из них был непосредственным очевидцем случившегося.

"Напряженный разговор", по словам источников, касался программы дешевых кредитов "5–7–9%".

"Это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, из-за которой НБУ не дает ход кредитам. И в целом, президент находится в другой экономической парадигме. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история”, – сказал один из собеседников, близких к руководству партии "Слуга народа".

Идеи президента заключаются в том, чтобы насытить экономику деньгами и опустить курс гривны, уточнил источник.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. "Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают "своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка".

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма", – заверили в Офисе президента.

2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

4 февраля правительство Украины объявило о старте госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса. Государство обязалось компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

30 июня прошло первое с 2018 года заседание Нацсовета реформ. Зеленский в своем выступлении заявил: "Реформы – это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат".