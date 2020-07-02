Более 60% украинцев недовольны ситуацией в стране. Это максимум за время президентства Зеленского

Уровень недовольства ситуацией в Украине растет с марта 2020 года. К июлю количество тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении, достигло 63%, что является максимумом со времени вступления Владимира Зеленского в должность президента.

Количество недовольных ситуацией в стране достигло максимума за время президентства Зеленского Фото: president.gov.ua

Около 63% граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Еще 22% респондентов заявили, что ситуация в Украине их устраивает. 15% затруднились ответить.

Как свидетельствуют данные "Рейтинга", уровень недовольства ситуацией в стране достиг максимума со времени вступления Владимира Зеленского в должность президента в мае 2019 года. С марта 2020-го (по всей видимости, из-за карантина и вызванного им экономического кризиса) количество тех, кто недоволен развитием ситуации в Украине, выросло на 14 процентных пунктов – с 49% до 63%.

Абсолютный минимум недовольства был зафиксирован в сентябре 2019 года: тогда 55% респондентов заявили, что страна движется в правильном направлении, 18% – в неправильном.

График: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 24-го по 28 июня 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.