Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Зеленский, по данным "Рейтинга", набрал бы втрое больше голосов, чем Порошенко Фото: EPA

В президентском рейтинге лидируют действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы 34,6% опрошенных, которые определились с выбором и намерены участвовать в голосовании.

За Порошенко собираются проголосовать 11,4% респондентов.

В первую пятерку также вошли сопредседатель пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (11,2%), лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко (7,2%) и бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко (6,7%). Другие политики набирают меньше 4%.

Около 15% опрошенных заявили, что не определились с выбором.

Опрос проводился с 24-го по 28 июня 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.