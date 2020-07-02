В Верховную Раду проходят четыре партии, "Слуга народа" лидирует – соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, проходной барьер преодолели бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина", свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее время, пятипроцентный проходной барьер преодолели бы четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В частности, за "Слугу народа" готовы проголосовать 29,3% респондентов, которые намерены принимать участие в выборах и определились с выбором. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 15,3% опрошенных, "Европейскую солидарность" – 13,6%, ВО "Батьківщина" – 10,7%.

По данным "Рейтинга", проходной барьер не преодолевают партии "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко, Партия Шария (за них готовы проголосовать по 3,7% респондентов), Радикальная партия Олега Ляшко (3,5%), "Голос" (3%), ВО "Свобода" (2,5%), "Украинская стратегия" (2,2%).

Еще 20% опрошенных не определились с выбором.

Опрос проводился с 24-го по 28 июня 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.