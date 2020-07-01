69,5% граждан Украины не верят в справедливость украинского суда – опрос

41,5% украинцев считают суды в Украине абсолютно несправедливыми. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного "Свободой слова Савика Шустера".

Согласно результатам онлайн-опроса, проведенного "Свободой слова Савика Шустера", 69,5% украинцев считают, что суды в Украине не являются справедливыми. Об этом говорится в пресс-релизе, который был передан редакции издания "ГОРДОН".

Отмечается, что 41,5% респондентов считают украинские суды абсолютно несправедливыми, еще 28% опрошенных – скорее несправедливыми.

Всего в опросе приняло участие более 13 тыс. граждан в возрасте старше 18 лет из всех регионов Украины.

По мнению юридического инженера Никиты Пидгайного, проблему доверия мог бы решить электронный суд.

"Новый электронный суд должен включать: идентификацию лиц с помощью электронной подписи, вся публичная информация должна быть доступна в формате открытых данных и через API, а все стороны спора и их представители должны иметь возможность подавать документы онлайн. Это поможет украинцам экономить свои ресурсы и ресурсы судов, а также повысит уровень доверия к судебной системе ", – считает Пидгайный.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу.

В этот же день глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в июле на заседании Национального совета реформ обсудят фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.

22 июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.