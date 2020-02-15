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Гетманцев о судебной реформе: Мы даже к снаряду не подошли

Создание цивилизованных условий для инвесторов предусматривает проведение в Украине полноценной судебной реформы, но ее результатов пока что нет, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, доктор юридических наук Даниил Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что "Слуга народа" не снимает с себя ответственности за проведение судебной реформы
Гетманцев подчеркнул, что "Слуга народа" не снимает с себя ответственности за проведение судебной реформы
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Украина по сути и не начинала судебную реформу, что не может не сказываться на настроениях потенциальных инвесторов. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Мне хочется, конечно, сказать, что я отвечаю только за свой участок, но это не так. Я отвечаю за всю политическую силу, в которой состою. Что делать? Работать и еще лучше делать свое дело. Я тоже не удовлетворен такими результатами судебной реформы. Надеюсь, они будут лучше в будущем. Вы хотите, чтобы я сказал, что мы провалили судебную реформу? Мы даже к снаряду не подошли", – заявил политик.

Он согласился с тем, что зарубежный инвестор учитывает скандальные ситуации вокруг украинского правосудия, такие, как повторное назначение фигуранта уголовного производства Павла Вовка председателем Окружного административного суда Киева. При этом Гетманцев обратил внимание на то, что Вовк избран самими судьями.

"Слуга народа" готова нести ответственность за судебную реформу, и ее результаты обязатально проявятся, убежден глава комитета.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

Судебная реформа в Украине была начата в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управленияПредусмотрено сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

Теги: инвестиции, судебная реформа, Слуга народа, Окружной админсуд Киева, Даниил Гетманцев
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