КСУ признал неконституционными некоторые положения закона Зеленского о судебной реформе

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения закона о судебной реформе относительно сокращения судей Верховного Суда и уменьшения уровня судейского вознаграждения. Соответствующий закон внес президент Владимир Зеленский в августе 2019-го.

Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О судоустройстве и статусе судей", инициатором которого был президент Владимир Зеленский Об этом говорится на сайте КСУ.

Неконституционными признаны поправки, которыми предусматривалось:

сокращение судей Верховного Суда с 200 до 100;

прохождение судьями повторного квалификационного оценивания для подтверждения занимаемой должности в Верховном Суде;

создание комиссии по вопросам этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия;

сокращение уровня судейского вознаграждения для судей ВС с 75 прожиточных минимумов (1275 грн) до 55 (935 грн);

сокращение сроков дисциплинарного производства в отношении судей;

новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №1008 29 августа. В первом чтении документ приняли 12 сентября. 16 октября Верховная Рада приняла его во втором чтении и в целом.

Зеленский подписал закон 4 ноября. Закон вступил в силу 7 ноября.

Посольства ЕС и Канады раскритиковали предложения украинского президента. Дипломаты, в частности, критически оценили намерение сократить количество судей Верховного Суда и люстрировать представителей судебной ветви власти, которые занимали должности в период президентства Петра Порошенко.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила об обеспокоенности в связи с возможными последствиями для независимости судебной системы Украины.

В документе экспертов Совета Европы по оценке проекта закона №1008, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", указано, что "предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется изменением роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил по поводу законопроекта запрос в Венецианскую комиссию, сообщается на официальном сайте комиссии. Этот орган намерен дать свою оценку принятому закону в рамках пленарной сессии 6–7 декабря, писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

В день рассмотрения проекта закона во втором чтении Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация и Союз украинских предпринимателей обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более пяти лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".