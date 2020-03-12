КСУ признал неконституционными некоторые положения закона Зеленского о судебной реформе

Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О судоустройстве и статусе судей", инициатором которого был президент Владимир Зеленский Об этом говорится на сайте КСУ.
Неконституционными признаны поправки, которыми предусматривалось:
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №1008 29 августа. В первом чтении документ приняли 12 сентября. 16 октября Верховная Рада приняла его во втором чтении и в целом.
Зеленский подписал закон 4 ноября. Закон вступил в силу 7 ноября.
Посольства ЕС и Канады раскритиковали предложения украинского президента. Дипломаты, в частности, критически оценили намерение сократить количество судей Верховного Суда и люстрировать представителей судебной ветви власти, которые занимали должности в период президентства Петра Порошенко.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила об обеспокоенности в связи с возможными последствиями для независимости судебной системы Украины.
В документе экспертов Совета Европы по оценке проекта закона №1008, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", указано, что "предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется изменением роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".
В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил по поводу законопроекта запрос в Венецианскую комиссию, сообщается на официальном сайте комиссии. Этот орган намерен дать свою оценку принятому закону в рамках пленарной сессии 6–7 декабря, писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
В день рассмотрения проекта закона во втором чтении Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация и Союз украинских предпринимателей обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более пяти лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".