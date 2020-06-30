"Слуга народа" пока не определилась с кандидатом на довыборах в 208-м округе

По его словам, "кандидата будет выдвигать съезд".
Довыборы в 208-м округе назначены на 25 октября текущего года в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.
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