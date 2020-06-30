В праймериз "Слуги народа" на кандидата мэра Киева участвуют четыре нардепа – Качура

От парламентской фракции "Слуги народа" на пост мэра Киева претендуют Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Качура считает, что у него хорошие шансы Фото: Irina Hobta / Facebook

Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре депутата. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил нардеп из фракции политсилы Александр Качура.

"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появиться в последний момент извне", – отметил Качура.

Нардеп высказал мнение, что у него высокие шансы в этих выборах, а наиболее серьезным соперником назвал действующего мэра Виталия Кличко.

"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", – подчеркнул Качура.

Он считает, что на выборы мэра столицы пойдут больше 10 кандидатов.

По словам Качуры, кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель президентом Украины Владимиром Зеленским, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании, добавил нардеп.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от "Слуги народа": Александр Дубинский, Александр Ткаченко (потом он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах Киевского городского головы "остается открытым". По данным СМИ, участие в выборах может принять и Виктор Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что кандидат от "Слуги народа" будет выбран на основании результатов социологических замеров.