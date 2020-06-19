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Гончаренко не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева

Отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться на должность киевского городского головы, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил: "Это возможно".

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Гончаренко заявил, что "Европейская солидарность" определится с кандидатом в мэры Киева в августе
Гончаренко заявил, что "Европейская солидарность" определится с кандидатом в мэры Киева в августе
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко не исключил, что будет баллотироваться на должность киевского городского головы на местных выборах, которые должны состояться в октябре этого года. Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Что касается кандидатов [от "Европейской солидарности"], то уже ближе к местным выборам, в сроки, предусмотренные законом (то есть в августе), мы будем определяться. Может ли так случиться, что это буду я? Может. Может ли это быть кто-то другой? Тоже может", – сказал нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос, хочет ли он баллотироваться, Гончаренко заявил: "Это возможно".

Главная задача "Европейской солидарности" на предстоящих выборах, по его мнению, – "не дать победить [президенту Украины] Владимиру Зеленскому".

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны состояться 25 октября 2020 года. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Киев, Украина, выборы, Алексей Гончаренко, местные выборы, Свобода слова Савика Шустера
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