"Сейчас определяемся". У "Слуги народа" пока нет кандидатов в мэры в крупнейших городах Украины

Областные организации партии "Слуги народа" в Харькове, Днепре, Львове и Одессе "ведут активную работу" по подбору кандидатов для участия в местных выборах, сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

Партия "Слуга народа" пока не определилась с кандидатами для участия в выборах городских голов, которые должны состояться в октябре 2020 года. Об этом в интервью "Фактам" сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа", глава партии Александр Корниенко.

Он напомнил, что кандидата от партии на должность мэра Киева определят в ходе внутренних праймериз. Отвечая на вопрос, кто будет представлять "Слугу народа" в других крупных городах – Харькове, Днепре, Львове и Одессе – Корниенко сказал: "Сейчас определяемся с кандидатами. Областные организации ведут активную работу. Президент [Владимир Зеленский] понимает, что это должно быть наше общее решение. Он, поддерживая того или иного претендента, тоже частично берет на себя ответственность за результаты работы этих мэров".

Корниенко заверил, что кандидатам необязательно быть членами партии "Слуги народа". "Мэры могут быть самовыдвиженцами", – сказал он.

По его словам, Верховная Рада "активно поработала над усилением ответственности за подкуп избирателей", что "позволяет надеяться" на проведение честных выборов.

"Наша задача – чтобы люди, которые придут к власти, были восприняты избирателями как их легитимные представители на обновленной карте Украины", – заявил депутат.

Он также высказал мнение, что "местные выборы станут моментом истины для региональных элит".

"Посмотрим, как они получат представительство в облсоветах, смогут ли районные депутаты перейти в объединенные территориальные общины, а представители мелких районов – создать какую-то фракцию в крупном районе. Эти процессы для нас важны. Мы хотим в итоге реально жить в "стране тысячи общин" (запомните этот поэтичный термин), которые повсеместно являются самодостаточными, чтобы люди сами управляли территорией через избранные органы", – подчеркнул Корниенко.

Местные выборы в Украине в соответствии с Конституцией должны состояться 25 октября 2020 года (в то же время премьер Денис Шмыгаль не исключает, что голосование может быть отложено из-за пандемии коронавируса). Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.