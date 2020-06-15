Корниенко заявил, что катастрофического падения рейтинга "Слуги народа" пока не наблюдается

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко признал, что существует тенденция к снижению рейтинга партии.

Катастрофического снижения рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа" пока не наблюдается. Такое мнение в интервью "Фактам" высказал первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава партии Александр Корниенко.

"Какого-то катастрофического падения рейтинга пока не наблюдается. Тенденция [к снижению] – да. Вспомните соцопросы в начале каденции президента [Владимира Зеленского]. Людей спрашивали, сколько они готовы ждать позитивных изменений от Зеленского? 20% респондентов отвечали, что год (наверное, украинцы просто устали ждать больше, ведь мы 30 лет мечтаем о переменах), большая часть – 60% – два-три года, остальные – пять лет. Думаю, снижение рейтинга показывает, что отпали те, кто ожидал год", – отметил он.

По мнению Корниенко, "люди начинают искать какие-то альтернативы".

"Это нормальный политический процесс. Тем не менее наша партия сегодня лидирует, рейтинг президента Зеленского тоже сохраняется высоким. Важно отметить, что моделирования второго тура подтверждают прошлогодний выбор украинцев – прежнее соотношение голосов избирателей за Зеленского и [экс-президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра] Порошенко", – заявил депутат.

На выборах в Верховную Раду, которые состоялись летом прошлого года, "Слуга народа" набрала 43,16%, заняв первое место. В соответствии с результатами опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в июне 2020-го, за пропрезидентскую партию готовы проголосовать около 28%.