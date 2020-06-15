Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Корниенко заявил, что катастрофического падения рейтинга "Слуги народа" пока не наблюдается

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко признал, что существует тенденция к снижению рейтинга партии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корниенко считает, что избиратели "начали искать какие-то альтернативы"
Корниенко считает, что избиратели "начали искать какие-то альтернативы"
Фото: nash.live

Катастрофического снижения рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа" пока не наблюдается. Такое мнение в интервью "Фактам" высказал первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава партии Александр Корниенко.

"Какого-то катастрофического падения рейтинга пока не наблюдается. Тенденция [к снижению] – да. Вспомните соцопросы в начале каденции президента [Владимира Зеленского]. Людей спрашивали, сколько они готовы ждать позитивных изменений от Зеленского? 20% респондентов отвечали, что год (наверное, украинцы просто устали ждать больше, ведь мы 30 лет мечтаем о переменах), большая часть – 60% – два-три года, остальные – пять лет. Думаю, снижение рейтинга показывает, что отпали те, кто ожидал год", – отметил он.

По мнению Корниенко, "люди начинают искать какие-то альтернативы".

"Это нормальный политический процесс. Тем не менее наша партия сегодня лидирует, рейтинг президента Зеленского тоже сохраняется высоким. Важно отметить, что моделирования второго тура подтверждают прошлогодний выбор украинцев – прежнее соотношение голосов избирателей за Зеленского и [экс-президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра] Порошенко", – заявил депутат.

На выборах в Верховную Раду, которые состоялись летом прошлого года, "Слуга народа" набрала 43,16%, заняв первое место. В соответствии с результатами опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в июне 2020-го, за пропрезидентскую партию готовы проголосовать около 28%.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, рейтинг, соцопрос, Слуга народа, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS