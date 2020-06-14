Нардеп Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"

Решение о назначении нардепа Николая Тищенко главой "Слуги народа" в Киеве приняли члены партийной организации во время конференции городской партийной ячейки. Его кандидатуру также утвердил высший совет партии.

Тищенко: Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго Фото: Николай Тищенко / Facebook

Партия "Слуга народа" назначила руководителя ячейки в Киеве. Об этом 14 июня сообщили на странице партии "Слуга народа" в Facebook. Киевскую городскую организацию возглавил нардеп Николай Тищенко.

"Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открыты для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!" – цитирует пресс-служба Тищенко.

В столичную организацию вошли министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, народный депутат Андрей Холодов, а также депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице:

Анна Бондарь,

Марьяна Безуглая,

Людмила Буймистер,

Роман Грищук,

Дмитрий Гурин,

Артем Дубнов,

Леся Забуранная,

Максим Перебыйнис,

Анна Пуртова,

Сергей Швец,

Богдан Яременко,

Александр Юрченко.

На сайте партии "Слуга народа" сообщается, что решение о назначении Тищенко приняли члены партийной организации во время конференции городской партийной ячейки. Его кандидатуру также утвердил высший совет партии.

Тищенко является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии "Слуга народа".

10 июня сообщалось, что ячейку партии "Слуга народа" в Киевской области возглавит народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.