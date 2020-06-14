Нардеп Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" назначила руководителя ячейки в Киеве. Об этом 14 июня сообщили на странице партии "Слуга народа" в Facebook. Киевскую городскую организацию возглавил нардеп Николай Тищенко.
"Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открыты для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!" – цитирует пресс-служба Тищенко.
В столичную организацию вошли министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, народный депутат Андрей Холодов, а также депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице:
На сайте партии "Слуга народа" сообщается, что решение о назначении Тищенко приняли члены партийной организации во время конференции городской партийной ячейки. Его кандидатуру также утвердил высший совет партии.
Тищенко является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был избран в народные депутаты в округе №219 в Киеве от партии "Слуга народа".
10 июня сообщалось, что ячейку партии "Слуга народа" в Киевской области возглавит народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.
Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.