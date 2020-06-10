Дубинский станет главой ячейки "Слуги народа" в Киевской области

Главой ячейки "Слуги народа" в Киевской области станет нардеп Александр Дубинский. Также партия определилась с главами ячеек в Херсонской, Кировоградской и Черкасской областях.

Ячейку партии "Слуга народа" в Киевской области возглавит народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский. Об этом 10 июня сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Кроме того, партия определилась с руководителями еще трех ячеек в трех областях. В частности, главой ячейки Херсонской области станет адвокат Юрий Соболевский, который во время президентской избирательной кампании был представителем партии в области.

Ячейку в Кировоградской области возглавит народный депутат Александр Дануца, а Черкасской – народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

31 мая Дубинский заявил о намерении принять участие в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от "Слуги народа".

Дубинский стал нардепом в 2019 году, он баллотировался по мажоритарному округу №94 (Обуховский и Васильковский районы Киевской области) от "Слуги народа". До избрания нардепом был ведущим программы "Гроші" на телеканале "1+1".