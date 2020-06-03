"Слуга народа" рекомендовала Брагарю не общаться с прессой после фразы о продаже собаки – нардеп Кравчук

Одно неосторожное слово депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Евгения Брагаря привело к появлению многочисленных мемов, фракция советовала ему взять паузу и не разговаривать со СМИ. Об этом рассказала нардеп от монобольшинства Евгения Кравчук.

Фракция "Слуга народа" помогла нардепу Евгению Брагарю сформулировать позицию после после скандала с пенсионеркой, которой тот посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ. Как сообщила один из спикеров фракции, депутат Евгения Кравчук в интервью LB.ua, коллеге посоветовали ограничить общение с медиа.

Мы рекомендовали Евгению сделать некоторую паузу. Вот он прокоммуницировал один раз, и зачем об этом говорить еще на 10 эфирах? Он свою позицию высказал, извинился", – сказала она.

Ситуацию с Брагарем Кравчук назвала примером "мемического медийного события", когда высказывание расходится на мемы.

"О таком событии помнят, но нельзя сказать, что это какой-то факап: он же не украл 20 миллионов, не устроил кого-то на работу, ни на кого не давил. Да, это такая глуповатая ситуация, которая подчеркивает, что можно одним словом или предложением войти в историю, а можно и вляпаться. Поэтому первое, что я прошу у коллег, если что-то произошло: спросите, позвоните – и мы посоветуемся, как действовать. Это нормально. На эмоциях можно еще хуже сделать", – отметила нардеп.

31 января во время эфира на телеканале "112 Украина", рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при невысокой пенсии, депутат Брагарь сказал: "Если у нее (пенсионерки Любови Колючей, которая позвонила в студию. – "ГОРДОН") есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…" Колючая рассказала, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.

В интернете появились десятки фотожаб, высмеивавших идею депутата о продаже собак за коммунальные долги.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Брагарь "кратковременно сошел с ума" и допустил "тупой залет".