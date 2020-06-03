"Слуга народа" отказалась от запуска интернет-канала

Поскольку партия "Слуга народа" отказалась от госфинансирования до конца года, проект запуска партийного интернет-ТВ отложен, сообщила нардеп Евгения Кравчук.

Кравчук сообщила, что медийные планы изменились в связи с остановкой госфинансирования Фото: Слуга Народу / Facebook

Идея создания интернет-канала партии "Слуга народа" не будет реализована в 2020 году. Об этом в интервью LB.ua, которое опубликовано 2 июня, сообщила народный депутат от этой политсилы Евгения Кравчук.

"Мы хотели запустить интернет-ТВ, но немножко отложим эту идею, потому что из-за COVID-19 отказались от половины государственного финансирования. Я думаю, что в следующем году мы вернемся к этому вопросу", – сказала она.

По словам Кравчук, присутствие партии в интернет-пространстве обеспечивается информационным хабом – сайтом и соцсетями. "Записываем ролики, делаем инфографики, объяснения", – рассказала нардеп.

Кравчук предполагала, что тестовое вещание интернет-канала "Слуги народа" начнется в марте 2020 года. Планировалось, что в эфире политики будут отвечать на вопросы зрителей и журналистов. В запуск канала партия намеревалась вложить средства, полученные из бюджета.

26 марта глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политическая сила направит в стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом деньги, предусмотренные на 2020 год в качестве госфинансирования. 30 апреля НАПК остановило финансирование "Слуги народа" на III и IV кварталы. Общая сумма, от которой отказалась партия, – более 70 млн грн.