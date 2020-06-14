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В "Слуге народа" избрали главу ячейки партии в Закарпатской области

Ячейку партии "Слуга народа" в Закарпатской области возглавил нардеп Игорь Кривошеев, сообщила Евгения Кравчук.

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Кривошеев проживает в городе Ужгороде, сообщает ЦВК
Кривошеев проживает в городе Ужгороде, сообщает ЦВК
Фото: Ігор Кривошеєв / Facebook

Руководителем партийной ячейки "Слуги народа" в Закарпатской области стал народный депутат Игорь Кривошеев. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Партия "Слуга народа" определилась с председателями ячеек в Закарпатской области и Киеве. Это народные депутаты Игорь Кривошеев и Николай Тищенко соответственно", – сообщила Кравчук.

Как сообщается на сайте ЦВК, Кривошеев родился 2 июня 1985 года. Он имеет общее среднее образование, занимается предпринимательской деятельностью, проживает в городе Ужгороде, судимостей нет. Кривошеев был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 37.

По информации "Чесно", во время президентских выборов 2019 года Кривошеев возглавлял "команду [нынешнего президента Украины Владимира] Зеленского" в Закарпатской области. Был доверенным лицом Зеленского в округе №68 (Закарпатская область).

Кривошеев – автор и основатель украиноязычной интеллектуальной игры "Ґік Ґеймз". Участник проекта "Лига смеха". В 2012 году был заместителем руководителя Ужгородского городского штаба партии УДАР.

В 2009-м и 2010 годах – член оргкомитета "Студенческой республики" Закарпатья. С 2005 года работает ведущим в компании Comedy.org Event, которая занимается организацией свадеб и развлекательных мероприятий.

Был руководителем и капитаном команды КВН "Тяп-ляп", администратором Закарпатской лиги КВН, в целом играет в КВН с 1998 года, обладатель многочисленных всеукраинских титулов, связанных с КВН.

Окончил факультет математики Ужгородского национального университета.

Теги: Украина, УДАР, выборы, Закарпатье, ЦИК, Ужгород, народные депутаты, КВН, Закарпатская область, Слуга народа, партия, Евгения Кравчук
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