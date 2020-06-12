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ПОЛИТИКА

В "Голосе" сообщили, что Вакарчук будет работать на местных выборах

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который заявил о сложении депутатских полномочий, остается в политсиле и будет участвовать в осенней избирательной кампании, сообщила нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

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Вакарчук второй раз в политической карьере заявил о сложении депутатских полномочий
Вакарчук второй раз в политической карьере заявил о сложении депутатских полномочий
Фото: EPA

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который решил сложить депутатский мандат, продолжит политическую деятельность и будет вовлечен в местные выборы, сообщила в комментарии hromadske 11 июня народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

"Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что в партии недовольны сегодняшними рейтингами.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными, нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", – отметила депутат.

Совсун заявила, что для Вакарчука работа в Раде "не является тем, что всю жизнь его интересовало".

"Мы понимаем, что наличие сильного лидера делает его мишенью. Это постоянные информационные кампании [заместителя главы Администрации Президента Украины времен Виктора Януковича, юриста Андрея] Портнова и всех остальных, и это часто создает проблемы на ровном месте, где бы их могло не быть", – сказала депутат.

Вакарчук представил партию "Голос" в мае 2019 года. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в конце мая – начале июня 2020 года, на ближайших парламентских выборах партия "Голос" не преодолела бы пятипроцентный проходной барьер – за нее готовы проголосовать 3,8% респондентов.

11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Он сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей". "Частично моя задача выполнена", – сказал депутат.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.

Теги: Святослав Вакарчук, Инна Совсун, местные выборы, партия Голос
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