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Виктор Андрусив
Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего.


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Не надо мочить Вакарчука. Он пошел в политику, хотя не хотел этого. А пошел потому, что этого требовали те, кто сегодня его особенно шельмует

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В защиту Вакарчука.

Я, конечно, могу его где-то подтроллить, но это исключительно потому, что как трезвомыслящий я внимательно слушал и анализировал. И с 2014 года я не сомневаюсь, что в политике он быть не может. Поэтому я и не имел никаких иллюзий, что его депутатство максимум ненадолго.

Но Вакарчук здесь ни к чему. Дело не в нем, а в тех, "кто обманываться рад". И я это просто объясню.

1. Вакарчук – это легенда. Для меня он точно одно из хорошего, что у нас было за почти 30 лет независимости. Я рос на его песнях и буду слушать их до конца жизни.

2. Он никогда не желал политики. Даже когда в 2014 году мы просили его попробовать – он отказался со словами, что музыка делает его счастливым. Он никогда не проявлял политических амбиций. Наконец, то, что он так и не пошел на выборы президента, должно было стать для всех нормальным сигналом. Так же он заявлял и о "Голосе". Что его цель – провести [в Раду] нормальных людей. Нормальных – по его мнению.

3. На самом деле Вакарчук стал жертвой ситуации и общественного давления. Электоральная группа, которую я называю "пионеры в белых пиджаках", оказалась без выбора. Ранее они были за "Самопоміч", до того – за Гриценко, а еще до того немножко – за "ДемАльянс". Эти пионеры – это такие себе Facebook-морализаторы, монополисты на правду, самоназванные реформаторы. Как правило, они сами завышают ожидания, ничего не хотят слушать и анализировать. Они мало знают о сложной украинской реальности. Каждый год они делают открытия о постсовковости общества и сами ненавидят это общество, которое типа должно делать тот выбор, который они хотят. Это те же люди, которые за многие годы так и не смогли создать либеральную партию, а потому приходили и требовали от кого-то быть таким, как они хотят.

Эти пионеры начали формировать давление на Вакарчука по поводу похода в политику. Он реально упирался, как мог, но дожали. И хотя Вакарчук никогда не заявлял политических амбиций, ему их раздули именно эти пионеры.

Осенью 2018-го я спросил [американского политолога Фрэнсиса] Фукуяму, стоит ли Вакарчуку идти в политику. На что он ответил, что Святослав старательный студент и умный, но он бы ему в политику идти не посоветовал. Даже его учитель понимал все сразу.

Поэтому не надо мочить Вакарчука. Он сделал то, чего не хотел. Исключительно потому, что от него это требовалось. Требовали те, кто особенно его шельмует сегодня. Как до этого по факту шельмовали "Самопоміч" и других.

Поэтому слушайте, думайте, и не будете очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, Украина, Святослав Вакарчук, политика, Виктор Андрусив, партия Голос
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