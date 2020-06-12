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"Вакарчук обнулился", "Пора откладывать деньги на концерт". Реакция соцсетей на сложение полномочий Вакарчуком

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук 11 июня объявил о сложении депутатских полномочий. В социальных сетях пока еще действующего нардепа включили в топ-3 самых ненужных вещей 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакарчук второй раз добровольно отказался от депутатского мандата
Вакарчук второй раз добровольно отказался от депутатского мандата
Фото: depositphotos.com

Музыкант и политик Святослав Вакарчук 11 июня заявил о сложении полномочий народного депутата Украины – уже второй раз в своей политической карьере.

По его словам, он частично выполнил свою миссию, заведя в парламент патриотичных людей. Вместо него в Верховную Раду по спискам партии "Голос" зайдет Алина Свидерская.

"ГОРДОН" публикует подборку мнений.

Риторический вопрос от украинского писателя и поэта Сергея Жадана.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/2947111478670434

Потом Жадан, видимо, вспомнил известный ролик Владимира Зеленского времен президентской избирательной кампании 2019 года ("Слава, ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет" – ну, тогда и я").

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/2947274491987466

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3319442631433858

Мироздание опять не поняло просьбу.

Какой еще стабильности нам не хватает?!

(Если вы не в курсе, у Scorpions прощальных туров было больше, чем один).

https://www.facebook.com/michael.shchur.3/posts/1738839356258539

Видеореконструкция и инфографика о сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.

https://www.facebook.com/pershprivatnamemarnya/posts/272450667506056

Журналист Михаил Ткач обращает внимание на несколько серьезных вопросов, связанных с уходом Вакарчука из Верховной Рады.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/2992155754187260

На сложение полномочий Вакарчуком отреагировал даже американский бизнесмен Илон Маск.

Теги: Верховная Рада, Украина, Святослав Вакарчук, музыкант, партия Голос
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