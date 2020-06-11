Вакарчук – хейтерам: Я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом – со мной, а партия уверенно идет вперед. Видео

Вакарчук представил партию "Голос" в мае 2019 года. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Он сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей". "Частично моя задача выполнена", – сказал депутат.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в конце мая – начале июня, на ближайших парламентских выборах партия "Голос" не преодолела бы пятипроцентный проходной барьер – за нее готовы проголосовать 3,8% респондентов.