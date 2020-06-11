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Вакарчук – хейтерам: Я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом – со мной, а партия уверенно идет вперед. Видео

Народный депутат Украины, музыкант Святослав Вакарчук на брифинге 11 июня призвал своих хейтеров не атаковать партию "Голос", передает корреспондент издания "ГОРДОН". На брифинге он объявил о намерении сложить депутатский мандат. Вакарчук подчеркнул, что это решение никоим образом не означает, что он прекращает политическую деятельность или, "не дай бог, деятельность в партии "Голос". Он призвал сторонников партии поддерживать ее еще с большим энтузиазмом. "Также я хотел бы обратиться к своим хейтерам и врагам с очень простым месседжем: вы можете продолжать безуспешно и бесперспективно лить свою информационную грязь на меня... Пожалуйста! Я снисходительно и по-философски к этому отношусь. Но перестаньте трогать мою партию! Поэтому план такой: я отхожу в сторону, вы со своим дерьмом – со мной, а партия уверенно идет вперед", – сказал Вакарчук. Видео брифинга партия "Голос" опубликовала в YouTube.

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Вакарчук объявил о сложении депутатского мандата
Вакарчук объявил о сложении депутатского мандата
Скриншот: in time Ukraine / YouTube

Вакарчук представил партию "Голос" в мае 2019 года. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Он сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей". "Частично моя задача выполнена", – сказал депутат.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в конце мая – начале июня, на ближайших парламентских выборах партия "Голос" не преодолела бы пятипроцентный проходной барьер – за нее готовы проголосовать 3,8% респондентов.

видео

Видео: Партія Голос / YouTube
Теги: Верховная Рада, Святослав Вакарчук, партия Голос
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