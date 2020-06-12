"Голос" о Вакарчуке: Впервые в истории лидер партии не держится за руль

Коллеги Святослава Вакарчука, сложившего с себя полномочия народного депутата, заявили, что будут менять парламент, оставаясь смелыми и патриотичными. Об этом сообщила глава партии, народный депутат Кира Рудик.

Вакарчук заявил, что главной целью его прихода в парламент было привести в Верховную Раду новых, патриотичных людей Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

"Голос" – первая в истории украинской политики партия, в которой лидер не держится за власть, об этом заявила пресс-служба партии в Facebook 11 июня.

В заявлении партии сказано, что Вакарчук "делает то, что необходимо, в то время, когда это необходимо".

Председатель "Голоса", народный депутат Кира Рудик отметила, что благодарна Вакарчуку за то, что он привел в политику ее и еще 18 человек, ставших депутатами Верховной Рады.

"Я обещаю вам, что мы и в дальнейшем будем такими же патриотичными, такими же смелыми, такими же активными. Мы – команда. Святослав Вакарчук – основатель партии. И он, и каждый активист в областных центрах, и каждый работник штаба – все являются активными членами этой команды", – отметила Рудик.

11 июня Вакарчук заявил, что зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата. Он сказал, что его основной целью прихода в парламент было привести в Верховную Раду новых, патриотичных людей. По словам лидера "Голоса", он считает свою миссию частично выполненной.

Вместо Святослава Вакарчука в Верховную раду по спискам партии "Голос" зайдет Алина Свидерская.

Музыкант уже второй раз уходит из Верховной Рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". А в сентябре 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий.

16 мая 2019 года Вакарчук представил свою партию "Голос". Музыкант сообщил, что она будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. 21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".