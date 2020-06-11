Положинский: Я ожидал, что в Верховной Раде Вакарчук долго не выдержит и сложит полномочия

По словам украинского музыканта Александра Положинского, сложение депутатских полномочий народным депутатом из фракции "Голос" и лидером группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком стало для него ожидаемым событием.

Положинский: Я благодарен Вакарчуку, что он возглавил партию "Голос" и провел ее в парламент Фото: Олександр Положинський / Facebook

Украинский музыкант Александр Положинский считает, что народный депутат из фракции "Голос" и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук выбрал неподходящее время для сложения депутатских полномочий. Об этом он написал 11 июня на своей странице в Facebook.

"Я благодарен Вакарчуку, что он возглавил партию "Голос" и провел ее в парламент. Я ожидал, что в Верховной Раде Святослав долго не выдержит и сложит полномочия. Удивляюсь, что он не сделал этого раньше. Жалею, что он делает это накануне местных выборов", – написал он.

11 июня Вакарчук во время брифинга в Мариинском парке в Киеве объявил об уходе из Верховной Рады. Он сообщил, что его основной целью было привести в парламент новых патриотичных людей.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В 2007 году он избирался в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". А в сентябре 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий.

16 мая 2019 года Вакарчук представил свою партию "Голос". Музыкант сообщил, что она будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. 21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".