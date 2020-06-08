Free Svydovets. Положинский в проекте "Ол.Ів.'Є" презентовал песню о Карпатах. Видео
Украинская группа "Ол.Ів.'Є" на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Free Svydovets. Это первый трек, который выпустил Александр Положинский, являющийся участником коллектива, после того как покинул "Тартак". Коллегой Положинского по группе "Ол.Ів.'Є" является Иван Марунич. "В течение последних нескольких лет активисты противодействуют застройке горного массива Свидовец в Карпатах. На месте тысячелетних лесов и гор планируется построить горнолыжный комплекс, навечно стирая с лица земли десятки километров уникальной природы. Борьба продолжается!" – говорится в описании трека. Музыканты предлагают подписать петицию против застройки на сайте freesvydovets.org.
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