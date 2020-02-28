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28 февраля, 2020
 
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"Тартак" заявил о продолжении деятельности с новым фронтменом

Украинская группа "Тартак" после ухода лидера, Александра Положинского, заявила, что работает над новым альбомом.

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"Тартак": Сейчас группа работает над новым материалом для своего альбома
"Тартак": Сейчас группа работает над новым материалом для своего альбома
Фото: Тартак / Facebook

Украинская группа "Тартак" на своей странице в Facebook заявила, что продолжит деятельность.

"Группа "Тартак", у которой есть своя история и свой стиль, продолжает свое существование", – говорится в посте.

Коллектив анонсировал грядущий концерт в Киеве с новым фронтменом. Отмечается, что решение было принято всеми участниками группы, но имя нового лидера пока не оглашается.

"Творческая индивидуальность каждого участника группы и неудержимое желание поклонников стали толчком для начала новой истории. Сейчас группа работает над новым материалом для своего нового альбома", – заверили музыканты.

https://www.facebook.com/TAPTAK/posts/3370331119649332

Несменный лидер группы с начала ее формирования Александр Положинский 6 февраля заявил об уходе из коллектива.

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке. За период своей деятельности выпустила 10 альбомов. В 1996 году "Тартак" стал лауреатом первой премии в жанре танцевальной музыки.

Теги: Александр Положинский, Тартак, музыкант
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