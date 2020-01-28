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28 января, 2020
 
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Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео

На YouTube-канале Re:Evolution разместили ролик на песню "Сенс" ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Клип сняли лидер группы "Тартак" Александр Положинский, участники ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко, Олег "Фагот" Михайлюта, лидер О.Torvald Евгений Галич, Дмитрий Шуров, фронтмен С.К.А.Й. Олег Собчук, ветеран АТО и певица Анастасия (Стасик) Шевченко, радиоведущие Соня Сотник и Сергей Кузин, режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Виктор Придувалов. Режиссер ролика – Елена Божко. В начале ролика говоится о том, что презумпция невиновности является основой цивилизованного правосудия и о том, что в Украине нарушаются основы демократии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролике звучит голос Антоненко
В ролике звучит голос Антоненко
Фото: Андрій Антоненко / Facebook

видео

Видео: Re:Evolution / YouTube
Теги: Павел Шеремет, видео, Александр Положинский, Дмитрий Шуров, Тартак, ТНМК, Ахтем Сеитаблаев, Евгений Галич, Олег Собчук, Сергей Кузин, трек, Анастасия Шевченко, Андрей Антоненко
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