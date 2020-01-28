Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
На YouTube-канале Re:Evolution разместили ролик на песню "Сенс" ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Клип сняли лидер группы "Тартак" Александр Положинский, участники ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко, Олег "Фагот" Михайлюта, лидер О.Torvald Евгений Галич, Дмитрий Шуров, фронтмен С.К.А.Й. Олег Собчук, ветеран АТО и певица Анастасия (Стасик) Шевченко, радиоведущие Соня Сотник и Сергей Кузин, режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Виктор Придувалов. Режиссер ролика – Елена Божко. В начале ролика говоится о том, что презумпция невиновности является основой цивилизованного правосудия и о том, что в Украине нарушаются основы демократии.
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